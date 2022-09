Bonucci, che stoccata all'Inghilterra: "Loro buttano in campo i giovani, ma noi..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Leonardo Bonucci, dopo aver parlato questa mattina a Coverciano, ha rilasciato in questi minuti una breve battuta anche dalla sala stampa di San Siro. Queste le sue parole alla vigilia della partita Italia - Inghilterra: "Differenza tra il movimento italiano e quello inglese? Quella principale è che loro come cultura hanno il coraggio di buttare in campo i giovani. Io però sono convinto che i talenti che giocheranno domani daranno del filo da torcere agli inglesi".