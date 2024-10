Bonucci: "Ecco chi si gioca lo Scudetto. La Lazio di Baroni mi diverte..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al "Festival dello Sport" di Trento i giornalisti presenti hanno intercettato l'ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci. In particolare si è espresso sull'inizio di stagione in Serie A, soffermandosi sulle squadre che secondo lui lotteranno per lo Scudetto. Nello specifico, poi, ha anche detto la sua sulla nuova Lazio di Marco Baroni, al momento a quota 13 punti in 7 partite. Queste le sue dichiarazioni: "Lotta Scudetto? Io dico Napoli, Inter e Juve. A me piace anche la Lazio che sta giocando bene con Baroni, mi diverto a vederla. Poi c'è l'Atalanta da tenere sempre in considerazione per i primi posti, mentre il Milan è un gradino sotto. Per lo Scudetto ci sono soprattutto le tre che ho detto all'inizio".