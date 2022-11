Brambati: “La Lazio non mi sorprende. Se manca qualche giocatore…”

TUTTOmercatoWEB.com

Si è conclusa solo ieri la quattordicesima giornata di Serie A, ma è già tempo di pensare alla prossima. La Lazio ha battuto il Monza all’Olimpico, conquistando tre punti che valgono oro per la classifica e che gli consentono di presentarsi alla sfida con la Juventus con maggiore fiducia. Confermarsi al secondo posto significherebbe, per i biancocelesti, chiudere al meglio questa prima parte di stagione ma sicuramente non sarà semplice contro i bianconeri. Anche questi ultimi reduci dal successo col Verona, cercheranno di strappare gli ultimi punti per poter risalire qualche posizione. Al momento a separare la squadra di Sarri da quella di Allegri, ci sono solo due punti. A esprimere le proprie sensazioni e aspettative sull’incontro è stato Massimo Brambati, ai microfoni di TMW. Queste le sue parole: “Non mi sarei mai aspettato, visto l'andamento, di vedere la Juve tra le prime quattro ad affrontare questa sfida. La Lazio non mi sorprende, perché è molto continua, ha un'identità di gioco ben definita e se manca qualche giocatore è avvantaggiata. La Juventus però ha la difesa meno battuta del campionato".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE