Brasile Mondiali | Vinicius risponde a Keane: “Continueremo a farlo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ballo della discordia quello fatto dai giocatori del Brasile per festeggiare la vittoria contro la Corea del Sud. I passi di danza ripetuti a ogni gol e che a un certo punto hanno anche coinvolto il ct Tite, erano stati criticati aspramente da Roy Keane. L’ex capitano del Manchester United non ha digerito l’atteggiamento dei brasiliani ritenuto inappropriato e scorretto. A distanza di qualche giorno, è arrivata la risposta da parte di uno dei diretti interessati in conferenza stampa. Queste le parole di Vinicius: “Alla gente piace lamentarsi quando vede gli altri felici. E i brasiliani lo sono, quindi la cosa li infastidisce. Segnare un gol è il momento più importante in una partita, quindi continueremo a ballare".

