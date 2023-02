Brasile, svolta storica contro il razzismo: un punto di penalizzazione ai club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamorosa svolta nel mondo del calcio contro la lotta al razzismo. Infatti, la federazione brasiliana ha annunciato che punirà i club con un punto di penalizzazione in classifica se i tifosi o tesserati si renderanno protagonisti di comportamenti razzisti. Lodevole mossa quella del Brasile volta proprio a sopprimere in tutti i modi il fenomeno del razzismo che si presenta ancora troppo spesso, in un ambiente in cui sono ammessi solo i valori sportivi e morali che non hanno niente a che vedere con questi atti. La regola è stata introdotta per la prima volta nel mondo del calcio.