Brescia, rottura definitiva con Balotelli: non verrà più convocato

Continuano i problemi tra il Brescia e Mario Balotelli. Dopo il reintegro in squadra di lunedì, l’attaccante non verrà più convocato da Lopez per le partite ufficiale ma potrà allenarsi con coloro che non giocano. Salterà dunque anche il match contro la Lazio a fine luglio. Ennesima occasione sprecata per il numero 45, destinato a lasciare il Brescia e l’Italia a fine stagione. L’ex Inter e Milan non fa più parte del progetto tecnico del club lombardo. Il suo contratto prevedeva il rinnovo solo in caso di permanenza in Serie A, ma potrebbe esserci un epilogo differente. Super Mario è il Brescia si saluteranno a fine campionato in qualunque caso.