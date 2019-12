Cagliari - Lazio, De Grandis: "Che carattere la squadra di Inzaghi!"

La Lazio vince con una rimonta pazzesca la gara contro il Cagliari. Ai microfoni di Sky De Grandis ha commentato il momento dei biancocelesti: “La Lazio l'ha vinta con la costanza, con l’attaccare e con il crederci. Ha preso campo, quando una squadra si difende sempre può capitare alla fine di colpire, perché l’inerzia è chiara. Ha giocato i minuti di recupero per vincerla. L’approccio non è stato fantastico, ma giocava in un campo scomodo come quello del Cagliari. Però vanno sottolineati i meriti dei biancocelesti, contro una squadra tosta come quella sarda. Quando parliamo di scudetto, secondo me alla Lazio mancano le alternative quando Luis Alberto o altri interpreti importanti non sono al meglio. Qualcosa nel carattere in ogni caso è cambiato, nei secondi tempi è quella che fa più gol. Il modo di stare in campo è diverso, dunque, e questo significa carattere. Questione recupero? I giocatori del Cagliari andavano sempre a terra, ci sta che l'arbitro possa dare qualche minuto in più”.