Cagliari, Zenga: “Siamo stanchi di subire, dovevano darci il rigore!”

Ko del Cagliari che all'Olimpico esce sconfitta grazie alla rimonta della Lazio. Al termine del match il tecnico dei sardi Zenga ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una buona partita andando in vantaggio, oltre il gol pronti via su punizione. Poi abbiamo avuto la possibilità di stare in partita grazie a Cragno ma poi c’è un episodio che è un rigore netto. Siamo stanchi, ci annullano un gol di Simeone contro l’Atalanta con un braccio attaccato al corpo; contro la Fiorentina per un fuorigioco di due millimetri; qui il braccio è largo e con le regole di adesso c’è il rigore. Mi sembra evidente che il braccio sia largo. Settimana scorsa ho detto che a chi ha inventato questa regola piace il calcio balilla ma visto che c’è la regola dovevano darci il rigore, perché agli altri si e a noi no. Poi magari la partita la perdiamo lo stesso. Questi episodi pesano alla fine del campionato. Non c’è da discutere. Mi piacerebbe dare a questa squadra una continuità allenando per bene e non come siamo costretti a fare adesso".

