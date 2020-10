Calciomercato Lazio, asse Roma - Salerno. Da André Anderson a Kiyine: tutte le trattative

Manca sempre meno alla conclusione dell'attuale sessione di calciomercato. La Lazio, dopo aver chiuso i colpi in entrata, salvo clamorosi colpi di scena, è impegnata nel mercato in uscita. In particolare, non sono pochi i calciatori biancocelesti che potrebbero trasferirsi tra le fila della Salernitana. Il tecnico granata Castori vorrebbe a tutti i costi un ritorno di André Anderson, centrocampista di qualità che si è già messo in mostra con la maglia granata. L'italo-brasiliano, dopo aver "assaggiato" la Lazio, starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi, con il presidente Lotito che starebbe tentando di convincerlo a tornare in Campania.

GLI ALTRI - Rimane in bilico tra Roma e Salerno anche il futuro di Marius Adamonis. Il ds Fabiano e il numero uno della Lazio avrebbero già l'accordo sul trasferimento del portiere alla Salernitana, ma anche lui avrebbe chiesto e ottenuto del tempo per analizzare l'operazione. Situazione diversa quella di Kiyine. Al momento, appare complicato un suo ritorno a Salerno ma, considerate anche le dichiarazioni del suo agente, non è escluso il colpo last-minute, soprattutto per l'emergenza della squadra di Castori a centrocampo. Rimane in piedi, infine, l'ipotesi del trasferimento in granata di Davide Di Gennaro, completamente fuori dal progetto capitolino e tra gli esuberi che il ds Tare sta cercando di piazzare.

