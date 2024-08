Calciomercato Lazio | Cancellieri arrivato a Parma: iniziano le visite mediche - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Cancellieri è pronto a iniziare la sua nuova avventura. L'attaccante classe 2002 è arrivato a Parma per svolgere le visite mediche, una volta concluse la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale. Nelle casse della Lazio andrà un milione per il prestito ed eventualmente poco più di 9 milioni per il diritto di riscatto. Dopo la buona stagione a Empoli, Cancellieri vestirà la maglia crociata. Di seguito il video del suo arrivo in Emilia Romagna.