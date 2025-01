Calciomercato Lazio | Casadei, fine della telenovela: è del Torino

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 22.00 - Cesare Casadei ha firmato il contratto con il Torino e a breve è attesa l'ufficialità. Al Chelsea - come riporta Fabrizio Romano - 15 milioni di euro e il 25% sulla futura rivendita.

AGGIORNAMENTO ORE 20.27 - Telenovela finita, Cesare Casadei ha scelto il Torino. Il giocatore ha effettuato una parte di visite mediche con il club granata e nelle prossime ore firmerà il contratto con la società di Cairo.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - La Lazio pare ormai fuori dalla corsa per Cesare Casadei. Il Torino ha l'accordo con il Chelsea e con il giocatore e può definire tutto nelle prossime ore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio ha raffreddato i contatti con le parti e non intende rilanciare e come detto in precedenza partecipare ad aste, ci sono state nuove frizioni con Chelsea e agenti per le commissioni. Al momento, dunque, tutto pare portare Casadei alla corte di Vanoli, il Torino è al traguardo.

CALCIOMERCATO LAZIO - Altra puntata di una telenovela infinita. Giorno 31 gennaio, Casadei è più lontano. Ci si aspettava una risposta da Londra entro la serata di ieri, non è arrivata. Dopo i rilanci del Torino e l'inserimento del Porto, il Chelsea ha voluto scatenare un'asta. La Lazio è decisamente irritata dal comportamento dei Blues, anche perché da questa mattina la richiesta è salita fino a 15 milioni. Questa risposta, recapitata nella notte, ha gelato il quartier generale laziale. Attualmente il club ha bloccato il pressing su Casadei. Fabiani ha ripetuto spesso: "Il calciomercato è una partita a poker". A poker però si vince con i punti, ma a volte anche il bluff apre la strada. Gioco delle parti o reale trattativa ai titoli di coda. La Lazio per tornare in corsa attende una mossa da Londra.

Articolo pubblicato alle 13.30