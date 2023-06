Calciomercato Lazio | Chi è Gedson Fernandes, il centrocampista che piace ai biancocelesti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei nomi caldi per il centrocampo della Lazio è quello di Gedson Fernandes del Besiktas. Il portoghese classe 1999 ma nato nella Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe in Africa, piace tantissimo al tecnico biancoceleste Sarri che sembra lo abbia messo in cima alla liste delle priorità per il centrocampo. Cresciuto nel Benfica dopo aver fatto tutta la trafila nel club lusitano e aver debuttato in prima squadra nel 2020 è passato al Tottenham. L'anno dopo è passato al Galatasaray per poi tornare alla base dopo pochi mesi. Nel febbraio 2022 tenta nuovamente la fortuna in Turchia con la maglia del Çaykur Rizespor mentre nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Besiktas con cui ha collezionato 33 presenze condite da 3 gol e 6 assist.

Nazionale e caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda la nazionale ha fatto tutta la trafila dei settori giovanili fino ad arrivare alla selezione maggiore nel 2018. Per quanto concerne le sue abilità, si fa apprezzare in entrambe le fasi di gioco. Abile tecnicamente, ha un piede destro piuttosto preciso. È dotato di buona tecnica che gli permette di fornire assist preziosi per i propri compagni. Ha inoltre un buon tiro può far molto male una volta arrivato nei pressi dell’area di rigore avversaria. Non è molto veloce, ma compensa questa piccola carenza con una rapidità di pensiero che gli permette di leggere in anticipo lo sviluppo dell’azione. Altra peculiarità di non poco conto è il giorno di nascita, ovvero il 9 gennaio, che dalle parti di Formello non è di certo un piccolo particolare.