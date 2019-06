Calciomercato Lazio, concorrenza per Izzo: è nel mirino dell'Inter di Conte

Un profilo che piace a molti quello di Armando Izzo. Il difensore del Torino, dopo un'ottima stagione con la maglia del Torino, ha attirato le attenzioni di diversi top club di Serie A. Tra questi c'è anche la Lazio, ma la concorrenza per il centrale campano è agguerrita. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, Antonio Conte lo vorrebbe per la costruzione della nuova Inter. In cambio i nerazzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Gagliardini, molto apprezzato da Mazzarri e dal club granata.