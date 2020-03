Calciomercato Lazio, Correa chiama Vazquez: “Vieni a Roma” - FT

Ai tempi odierni, si sa, spesso le indiscrezioni di mercato arrivano direttamente dai social network. Come quella apparsa sul profilo Instagram di Joaquin Correa, amico ed ex compagno di Franco Vazquez, il centrocampista del Siviglia già in passato accostato ai biancocelesti. E proprio il Tucu lo ha invitato a venire alla Lazio, con un commento su una foto postata su Instagram. I due sono stati compagni di squadra, prima che Correa si trasferisse a Roma, ma l'amicizia non si è persa e il numero 11 biancoceleste, da buon amico, gli dà anche qualche consiglio. "Vieni alla Lazio. Ti preparo tutto quello che vuoi", questa la risposta di Correa al commento di Vazquez che aveva scritto "Che livello!" per complimentarsi dell'ultima creazione culinaria del Tucu.

