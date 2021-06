Calciomercato Lazio, dal Portogallo: "Biancocelesti su Grimaldo"

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro. Nonostante la fumata bianca a un passo per Hysaj,utilizzabile anche a destra e in scadenza con il Napoli, e il rinnovo di Radu, i biancocelesti vogliono rinforzare la corsia mancina. L'ultimo nome emerso, secondo il quotidiano portoghese O Jogo, è quello di Alejandro Grimaldo classe 1995 in forza al Benfica. Il terzino potrebbe dire addio al club lusitano per una cifra vicina ai 20 Milioni di euro nonostante abbia una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Sullo spagnolo c'è l'interesse anche di due big della Liga, ossia Barcellona e Atletico Madrid. Una concorrenza importante che sarà difficile da battere. In Portogallo, però, sono certi che i capitolini, dopo Nuno Tavares, abbiano chiesto informazioni anche per lui.