Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Radu rinnova con i biancocelesti"

Radu e la Lazio: la storia continua. Dopo 14 anni di militanza in biancoceleste e il record di presenze all time nella storia del club (412 partite), il difensore romeno continuerà a difendere questi colori per altre due stagioni. Non sono bastate le lusinghe dell'Inter e del suo ex allenatore, ammalianti come il canto delle sirene. Radu ha sempre voluto rimanere a Roma e la società, dopo un breve periodo di riflessione, ha deciso di continuare insieme a lui. Come ha scritto Gianluca Di Marzio su Twitter: "Radu rinnova con la Lazio fino al 2023 e continuerà ad aumentare il suo record di presenze". L'incontro tra le parti ha avuto un esito positivo, il popolo laziale avrà ancora il suo guerriero in campo pronto a lottare per i colori biancocelesti.

