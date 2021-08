Calciomercato Lazio, Gondo ora si fa sotto la Spal: contatti in corso

Cedric Gondo e la Lazio, una storia destinata a chiudersi nelle prossime ore. L'attaccante ivoriano, reduce da una buona stagione alla Salernitana, culminata con la promozione, ha ricevuto diverse offerte in queste settimane. S'era fatto avanti il Como, ma non s'era trovata l'intesa. Stesso discorso per l'Ascoli. Nelle ultime ore, invece, contatti in corso con la Spal: non c'è ancora l'accordo, ma si tratta con fiducia. Lo riporta Alfredo Pedullà.