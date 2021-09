Calciomercato Lazio, idea Lulic per la Salernitana: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Salernitana non ha ancora completato la rosa. La situazione della multiproprietà non ha permesso ai granata di operare in piena autonomia, ma soprattutto non ha permesso a Castori di riabbracciare delle pedine che erano state fondamentali nella cavalcata verso la Serie A. I campani proveranno a puntellare la rosa pescando nell'elenco dei calciatori svincolati. Tra quelli che interessano alla società, secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, ci sarebbe anche Senad Lulic. Il bosniaco si è svincolato dalla Lazio e il suo futuro sembrava essere in Svizzera con la famiglia. Chissà se un'eventuale chiamata della società granata possa cambiare le carte in tavola e far tornare il calciatore in Serie A.