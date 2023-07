Calciomercato Lazio | Il Benfica molla Kerkez: preso un altro terzino

Il Benfica abbandona definitivamente la pista Milos Kerkez. Il club portoghese ha chiuso ufficialmente in queste ore il colpo David Jurásek, terzino sinistro classe 2000 che arriva dallo Slavia Praga per circa 5 milioni. Le aquile di Lisbona si assicurano il colpo sulla corsia mancina e mollano l'obiettivo Kerkez per le richieste economiche troppo alte dell'AZ. Strada sempre più spianata per la Lazio che può affondare il colpo già nei prossimi giorni. L'accordo con gli olandesi e con il giocatore è gia praticamente chiuso e la cessione di Milinkovic può essere la spinta decisiva.