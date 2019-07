Calciomercato Lazio, il Besiktas prepara un nuovo assalto a Durmisi

Il Besiktas torna con decisione su Riza Durmisi. Ma partiamo dall’inizio. Il club turco si è congedato da Adriano, terzino sinistro brasiliano ex Barça, che ha deciso di non prolungare con le aquile del Bosforo e tornare in patria. L’addio di Adriano apre una voragine a sinistra per il Besiktas che ora dovrà rintracciare un nuovo elemento. Il primo sulla lista del club è proprio il laziale. L’alternativa al danese è Miguel Trauco del Flamengo. La Lazio per cedere Durmisi chiede un prestito con obbligo di riscatto. Le cifre sono note: un milione per il prestito e sei per il riscatto. Molto simili a quelle richieste per Wallace. La Lazio ha preso Durmisi un anno fa dal Betis spendendo 7.5 milioni. Non può concedersi minusvalenze. Il Besiktas sembra orientato ad accontentare Lotito, ma c’è da convincere il giocatore. Durmisi non è convintissimo della destinazione turca, spera ancora nella chiamata del Marsiglia e non ha scartato l’idea di giocarsi le sue chance alla Lazio. Per questo due settimane fa ha respinto la prima offerte del club di Istanbul. Ora sta ai turchi persuadere il nazionale danese. Saranno giorni importanti. Durmisi e la Lazio cercano una soluzione.

