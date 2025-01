Calciomercato Lazio | In quali reparti servono rinforzi?

La Lazio ha vissuto una prima parte di stagione straordinaria, dimostrando di poter competere ad alti livelli sia in Serie A che in Europa. Sotto la guida esperta di Marco Baroni, la squadra biancoceleste ha saputo coniugare un gioco solido e spettacolare a una mentalità vincente, raggiungendo risultati che hanno superato le aspettative di molti addetti ai lavori. Questo brillante percorso, caratterizzato da prestazioni convincenti e vittorie prestigiose, ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi e alimentato le ambizioni di un piazzamento tra le prime quattro del campionato, obiettivo fondamentale per tornare stabilmente in Champions League, o addirittura di un trionfo in Europa League, un’impresa che sarebbe storica per il club.

Questi risultati hanno attirato anche l’attenzione degli appassionati di calcio neutrali, che vedono nella Lazio una delle protagoniste più interessanti della stagione. Molti infatti potrebbero decidere di puntare sull’arrivo della squadra capitolina tra le prime quattro della Serie A o sul possibile successo europeo, scegliendo tra uno dei migliori siti di scommesse non AAMS raccomandati dagli esperti, noti per la loro sicurezza e varietà di opzioni. Con un mercato invernale ben gestito, le possibilità di raggiungere questi prestigiosi obiettivi potrebbero crescere ulteriormente, consolidando il ruolo della Lazio come una delle formazioni più competitive del panorama calcistico italiano ed europeo.

Obiettivo Fazzini

Per mantenere questo slancio e puntare ai massimi traguardi stagionali, la dirigenza biancoceleste sta valutando interventi mirati sul mercato. La priorità sembra essere il centrocampo, soprattutto dopo l'infortunio di Matías Vecino, che ha evidenziato la necessità di rinforzi in quella zona del campo. In quest'ottica, il nome di Jacopo Fazzini dell'Empoli è in cima alla lista dei desideri. La trattativa, valutata intorno ai 15 milioni di euro, potrebbe subire rallentamenti a causa di questioni legate all'indice di liquidità, ma la Lazio sta lavorando per superare questi ostacoli. Inoltre, c’è da battere la concorrenza del Napoli che sembra molto interessata nelle ultime ore al centrocampista dell’Empoli. Tuttavia, un indizio non indifferente sulla partenza del giocatore è arrivata dall’esclusione dai convocati da parte di D’Aversa nello scorso match contro il Venezia.

Non è escluso che, insieme a Fazzini o in alternativa, arriverà un centrocampista dall’Udinese. Gli occhi del DS Fabiani sembrano puntati in casa Udinese per Payero e Lovric, due giocatori che stanno ben figurando e che sembra difficile poter strappare ai friulani a gennaio senza un esborso economico importante.

La Lazio potrebbe rinforzare anche la porta con Montipò al posto di Mandas. L’Hellas Verona sembra molto interessata al portiere greco e sarebbe disposta a cedere il suo titolare che ha dato sempre ottime garanzie.

Per quanto riguarda le uscite, la Lazio sta cercando di piazzare alcuni esuberi per fare spazio ai nuovi arrivi. Elseid Hysaj, ad esempio, potrebbe lasciare il club, con alcune squadre di Serie A interessate al suo profilo.

I movimenti

Non solo la Lazio è attiva in questa sessione invernale, ma anche le altre big di Serie A sembrano intenzionate a puntellare la rosa. La Juventus, ad esempio, sembra aver avviato contatti con gli agenti di Joshua Zirkzee, giovane attaccante del Manchester United, per aggiungere qualità al proprio reparto offensivo. I bianconeri starebbero pensando a un prestito con diritto di riscatto, anche se il club inglese preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo vista ormai la rottura con l’ambiente Red Devils.

Il Napoli sembra aver messo nel mirino un colpo da sogno: Marcus Rashford del Manchester United. L’attaccante britannico sembra in una fase di involuzione e cambiare aria potrebbe farlo tornare ai suoi livelli. De Laurentiis sembra pronto a giocarsi la carta Victor Osimhen per regalare a Conte l’ennesimo giocatore di spessore internazionale.

La Roma, invece, sta valutando il ritorno di Davide Frattesi, attualmente all’Inter, ma con un minutaggio limitato sotto la guida di Simone Inzaghi. Il centrocampista italiano potrebbe rappresentare un tassello prezioso per la squadra di Claudio Ranieri, in cerca di maggiore equilibrio a centrocampo. La dirigenza giallorossa pensa anche ad uno scambio con Pellegrini più un conguaglio a favore dei nerazzurri, ma l’operazione sembra troppo complicata per avverarsi in questa sessione.