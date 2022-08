Calciomercato Lazio, Napolitano: "Se partirà Milinkovic? Le tempistiche..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sergej Milinkovic-Savic è sempre dentro le voci di mercato. Il centrocampista della Lazio piace al Manchester United che è pronto a mettere sul piatto un'offerta di 60 milioni di euro. Cifra troppo bassa però per le richieste di Claudio Lotito che ad Auronzo ha iniziato a prospettare un'ipotesi di rinnovo di contratto per un anno con ritocco d'ingaggio e una clausola di rescissione. Ma la decisione del Sergente e del suo procuratore è quella di non rinnovare. A tal proposito, l’intermediario di mercato Riccardo Napolitano ai microfoni di TMW Radio si è espresso in merito: "Se Milinkovic resterà o partirà? Credo che la Lazio valuterà indubbiamente offerte importanti, ma anche le tempistiche avranno un ruolo importante nelle possibili trattative”.