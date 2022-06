Calciomercato Lazio, sirene estere per Romagnoli ma i biancocelesti sono in pole

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

RASSEGNA STAMPA - L'obiettivo numero uno della Lazio per rinforzare la difesa rimane Alessio Romagnoli. Nonostante la fase di stand-by della trattativa (che comunque dovrebbe finire con l'arrivo di luglio), la società è intenzionata a venire incontro alle richieste del giocatore di fede laziale. Il suo amore per i colori biancocelesti sta facendo la differenza: le altre proposte provenienti dall'Italia sono state declinate. Stando alle ultime notizie riportate dalla rassegna stampa di Radiosei, la Lazio non è l'unica interessata: l'entourage dell'ormai ex capitano del Milan avrebbe ricevuto una proposta allettante da parte di una società straniera. La dirigenza laziale vorrebbe prima cedere Acerbi e poi acquistare Romagnoli, ma qui il tempo stringe.

MOSSE PER LA DIFESA - In attesa che si sblocchi l'affare Romagnoli, la Lazio si muove per rinforzare tutto il reparto: distanza ancora per Casale con il Verona, con cui però si lavora costantemente per eliminare il gap tra domanda e offerta; dalla Spagna rimbalzano le voci su un possibile interessamento per Chust del Real Madrid; un'altra pista, questa più concreta, è quella che porta a Pedrinho, terzino sinistro del Santos in scadenza a dicembre a cui è stato offerto un triennale.