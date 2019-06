Calciomercato Lazio, Tare pesca in Belgio: spinge per Wesley e punta Zulj

L'attacco della Lazio 2019-20 sta prendendo forma. Jony, come vi abbiamo anticipato in esclusiva, è un'operazione a un passo dalla chiusura e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, anche quella relativa a Wesley del Bruges è ben indirizzata. Tare pesca in Belgio, un bacino che in passato ha dato risultati eccellenti, vedi Milinkovic. Potrebbe non fermarsi a Wesley, dalla Jupiter Pro League è finito nel taccuino anche Zulj dell'Anderlecht.

WESLEY - Da un anno il classe '96 brasiliano è il grande obiettivo della Lazio per rinforzare l'attacco. L'accordo con lui è cosa fatta, manca quello con il Bruges. L'ultima proposta di 16 milioni più bonus è stata respinta dal club belga, eppure Wesley spinge ancora per sbarcare a Roma. Ha declinato l'interesse del Newcastle, vuole fortemente vestire il biancoceleste. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un rilancio, aumentando la parte fissa e aggiungendo qualche bonus.

ZULJ - Tare guarda anche al centrocampo e l'ultimo nome individuato è quello di Zulj dell'Anderlecht. Mezzala austriaca di origini croate, 26 enne, alto 1,85, in Belgio da gennaio. Non si ambientato nel nuovo campionato, tanto che la sua valutazione è poco diversa dai 4 milioni pagati nello scorso mercato.

