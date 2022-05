Calciomercato, Ribalta lascia il Parma: c’è la Lazio nel suo futuro?

L’ex Juventus e Zenit lascia la società emiliana dopo un anno di lavoro e i rumors lo danno in orbita biancoceleste come rinforzo per …

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA- La Lazio subirà parecchi cambiamenti in estate. Oltre alla rosa, anche la dirigenza biancoceleste potrebbe avere dei volti nuovi. Si parla insistentemente dell'ingresso di Fabiani, ma l'ex Salernitana potrebbe non essere l'unico. Da Parma rimbalza il nome di Javier Ribalta. Il dirigente si è appena dimesso da direttore dell'area tecnica del Parma Calcio. La notizia, anticipata da Parma Today e rilanciata da La Repubblica, non è stata ancora confermata dal club emiliano ma sembrerebbe fare da apripista all'arrivo sulla panchina gialloblù di Fabio Pecchia. Ci sarebbero delle divergenze di vedute alla base. Il dirigente spagnolo ha un passato nella Juventus e allo Zenit San Pietroburgo e il suo nome da qualche giorno è in ottica Lazio. Nonostante le smentite dei giorni scorsi, le sue dimissioni dal Parma, qualora venissero confermate, potrebbero far aumentare i rumors. Sarà lui il dirigente nuovo promesso da Lotito?