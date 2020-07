Camolese: "La Lazio continuerà a giocarsela, il gruppo è solido"

Ai microfoni di TMW Radio Giancarlo Camolese ha parlato del momento della Lazio, escludendo il rischio di un crollo: "La Lazio ha avuto battute a vuoto, col Milan aveva assenze e credo che il ko con l'Atalnta abbia condizionato. Comunque la squadra sta facendo molto bene, aveva come primo obiettivo la Champions e come sogno lo scudetto". Sulla condizione atletica: "Nella prima gara ha incontrato l'Atalanta che è in una condizione straripante, giocare contro di loro è difficilissimo per chiunque. Col Milan l'assenza di Immobile, il bomber, ha significato molto. Non credo al rischio crollo, il gruppo è solido. Continuerà a giocarsela, con tutti i problemi che le squadre stanno affrontando in questo periodo, dal caldo agli infortuni".

