Cassano non si fida della Lazio: "Non so se giocherà mai un bel calcio"

Anche Antonio Cassano, ormai ospite fisso della Bobo TV, è stato chiamato ad esprimersi sulla nuova Lazio di Sarri. In diretta su Twitch, l'ex attaccante ha espresso il proprio punto di vista, piuttosto dubbioso sulle reali possibilità che i biancocelesti raggiungano i propri obiettivi. Di seguito le sue parole: "Non so cosa significa Sarrismo. Escludiamo quello che ha fatto col Napoli in tre anni, è una persona intelligente che si sta adattando ai giocatori. Quelli sono stati tre anni unici, ma ora basta. La Lazio è più accorta dietro, poi riparte con le due ali velocissime. Detto questo, non so se giocherà mai un bel calcio e se potrà arrivare nelle prime 4".

Serie A: Bologna-Cagliari 2-0

Lazio, Ventola: "Vedo tanto di Inzaghi, il sarrismo emergerà col tempo"

TORNA ALLA HOMEPAGE