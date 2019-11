Celtic, il capitano Brown: "Lazio? L'attenzione è solo sull'Hibernian. Vogliamo vincere sempre"

Il capitano del Celtic, Scott Brown, nel recente periodo ha alzato bandiera bianca diverse volte per recuperare energie: "Alla mia età stai perfettamente come gestire il tuo corpo", ha dichiarato ai microfoni dell'Herald. Brown ha poi aggiunto che il Celtic è atteso da una settimana importante: "Abbiamo avuto molte partite difficili e la stanchezza si sta facendo sentire. Tuttavia bisogna concentrarsi sul campo, arrivano gare decisive. La Lazio? Non ci pensiamo al momento, l'attenzione è solo sulla semifinale di sabato contro l'Hibernian visto che loro ci hanno reso la vita molto difficile già all'Easter Road. L'appetito del Celtic è comunque più forte che mai, vogliamo vincere ogni partita di ogni competizione che stiamo giocando".

