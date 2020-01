Classifica Serie A, la Lazio soffre ma continua a vincere: la vetta è a -3

La Lazio soffre al Rigamonti di Brescia ma, alla fine, ottiene tre fondamentali punti per continuare il proprio percorso in campionato, rimanendo ben attaccata alle prime della Serie A. A decidere il match la doppietta del solito Ciro Immobile, che riesce ad andare in gol sia dagli undici metri sul rigore procurato da Caicedo, che nel corso del recupero. I biancocelesti, a trentanove punti, sono distanti solamente tre lunghezze da Inter e Juventus. Vero è che l’armata di Inzaghi è scesa in campo prima delle due avversarie, che giocheranno entrambe domani, ma è da ricordare il fatto che la Lazio dovrà recuperare il match contro il Verona, saltato per la contemporaneità con la finale di Supercoppa Italiana. Al quarto posto, immediatamente dietro ai capitolini c’è la Roma, a quota 35 e dunque a -4 dai rivali storici. I giallorossi saranno impegnati questa sera in casa contro il Torino. Ancor più giù Atalanta e Cagliari, chiudono la ‘zona Europa’ rispettivamente a 31 e 29 punti.

MOVIOLA - Brescia - Lazio, Manganiello preciso: su Caicedo rigore e rosso

Lazio, il 2020 comincia bene: Brescia battuto da Super-Ciro, Inzaghi nella storia

TORNA ALLA HOMEPAGE