Cobolli Gigli: "Scudetto sul campo, altrimenti si alimentano sospetti"

L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com della ripresa del campionato e di conseguenza della lotta per il titolo: "Lo Scudetto va assegnato sul campo? Sì, altrimenti si alimentano sospetti. Si deve trovare un modo per assegnarlo sul campo, in caso contrario non deve essere assegnato. Se non si dovesse andare avanti senza una classifica anche i tornei internazionali sarebbero compromessi. L’ideale sarebbe terminare i campionati".