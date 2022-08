Conte torna sulla lite con Tuchel: "Penso di aver mantenuto la calma"

Fonte: alfredopedulla.com

La conferenza stampa di Antonio Conte riparte dalla lite con Thomas Tuchel al termine di Chelsea-Tottenham. L'incadescente faccia a faccia ha portato ad entrambi i tecnici una doppia espulsione. Per questo la Football Association ha accusato loro di: “Comportamento inappropriato e di violazione della regola E3 della FA, in seguito alla partita tra Chelsea e Tottenham della scorsa domenica. Si rileva che il comportamento dei due tecnici è stato inappropriato al termine dell’incontro. Tuchel e Conte hanno fino a giovedì 18 agosto per le rispettive deposizioni”, si legge nella nota della Federazione inglese che ha aperto un procedimento disciplinare. Durante la conferenza stampa, così l’ex allenatore dell'Inter ha risposto alle domande dei giornalisti sulle possibili conseguenze che potrà avere la decisione dalla Football Association. Ecco le sue parole: “Spero di essere in panchina (nel match con il Wolverhampton, ndr). È giusto, è giusto che io sia al mio posto. Da questa situazione sicuramente si può imparare molto, ma allo stesso tempo penso di aver mantenuto la calma senza avere reazioni eccessive”.