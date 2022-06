Continua la dinastia di ex Lazio sulla panchina della Luiss: confermato Stendardo

TUTTOmercatoWEB.com

Guglielmo Stendardo l'allenatore della prima squadra della Luiss Sport. L'ex difensore ha giocato nella squadra dell'università romana, nella quale insegna anche Diritto dello Sport, contribuendo alla promozione in Eccellenza. Dall'anno scorso siede in panchina e, ora che sta prendendo il patentino a Coverciano, la società ha deciso di confermarlo anche per la prossima stagione. L'Avvocato, questo il suo soprannome in campo perché laureato in Giurispridenza, continua la dinastia degli ex laziali nella Luiss: prima di lui Rambaudi e Ledesma hanno allenato nel club romano.