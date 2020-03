Coronavirus / McLaren: c'è un positivo. Il team si ritira dal Gp di Melbourne: è caos in F1

Caos nel mondo della Formula 1. C'è un positivo nel team McLaren. La squadra ha già lasciato il circuito ed ha abbandonato il Gp d'Australia sul cui futuro c'è un alone di incertezze. Non è chiaro se si correrà o meno. Sebastian Vettel della Ferrari ha già fatto sapere che tutti i piloti sono pronti a tirare il freno a mano e fermarsi. Il comunicato McLaren è eloquente, ormai si parla di salvaguardare la salute di tutti. Si attendono aggiornamenti per un weekend di gara che dovrebbe cominciare alle 2 della prossima notte con le prime prove libere all'Albert Park.