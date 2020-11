Covid / Andersson, (ct Svezia) positivo: salterà le gare in programma della nazionale

Il ct della Svezia Janne Anderson è risultato positivo al Covid e salterà i prossimi tre impegni della nazionale. In isolamento dallo scorso fine settimana a causa della positività di un membro della sua famiglia, Andersson non potrà guidare i suoi nell'amichevole con la Danimarca, e nelle due sfide di Nations League con Croazia e Francia . "Janne sta bene date le circostanze ed è in isolamento a casa sua ", ha inoltre dichiarato il medico della nazionale svedese.

