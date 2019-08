De Cosmi: "Lazio squadra difficile da affrontare, la Roma la rispetterà"

Roberto De Cosmi, ex allenatore delle giovanili biancocelesti e della Lazio Women, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Il mister ha rilasciato un giudizio molto positivo sulla rosa e sul suo valore aggiunto, Simone Inzaghi. Ecco le sue parole: "La conferma di Inzaghi rappresenta un valore aggiunto perché conosce l'ambiente, i giocatori ed è una voce forte all'interno della società di cui è parte integrante. La squadra è di grande qualità. Contro la Sampdoria i biancocelesti hanno dominato, ma non per demeriti dei doriani. Il valore della Lazio è molto buono sia dal punto di vista individuale che del collettivo. Volevo sottolineare la prestazione di Parolo, Radu, Luiz Felipe. Calciatori magari lontano dai riflettori ma che garantiscono alla squadra concretezza ed equilibrio, sono stati fondamentali per non subire le offensive della squadra di Di Francesco. Poi è chiaro che agli occhi risalta la qualità di Luis Alberto, Milinkovic e Immobile. I biancocelesti uniscono individualità, unione del gruppo, qualità tecnica e giocatori importanti nell'economia del gioco. Per gli avversari affrontare una squadra così non è facile. Tutti vanno nella stessa direzione e questo permette di raggiungere i risultati con maggiore semplicità. Sono fiducioso, la concorrenza è alta ma si può raggiungere la Champions League”.

SUL DERBY: “La Lazio sta preparando nel migliore dei modi, con semplicità e compattezza, che è quello che serve. Fonseca è un allenatore nuovo che ha idee, principi e metodi che difficilmente possono essere assimilati dai calciatori fin dalle prime giornate. Sicuramente la Roma rispetterà la Lazio. Bisognerà essere pragmatici. Inzaghi ama giocare in modo offensivo, ma sa che serve anche equilibrio e concretezza. Confermare Simone è stato importantissimo, basta vedere anche il risultato del Milan di Giampaolo contro l'Udinese: cambiare idee e sistema di gioco crea inevitabilmente difficoltà nelle prime giornate”. Infine, sull'eventuale acquisto del terzo attaccante ha detto: “Conoscendo Tare, se ci sarà qualche possibilità per integrare un calciatore funzionale al gruppo la prenderà al volo. Non comprerà tanto per farlo”.

LAZIO-ROMA, LE PAROLE DI UNDER

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE