De Grandis: "La Lazio non gestisce, senza Luis Alberto si soffre. Il migliore è stato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio cade anche a Salerno. Un'altra brutta prova degli uomini di Sarri. Negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis la commenta così: "Lecce-Lazio e Salernitana-Lazio sono partite molto simili. La Lazio è andata in vantaggio abbastanza casualmente, ma non l'ha gestito lasciando giocare gli avversari. Ha avuto l’occasione con Zaccagni sull'1-1, ma è troppo poco. C'è anche un pizzico di sfortuna perché sul gol di Candreva ha inciso un po’ il vento. La Lazio sta facendo una stagione alterna, troppe partite in chiaroscuro. Senza Luis Alberto si soffre. La Lazio non è la squadra dell’anno scorso. L’unico che ha provato qualcosa è stato Zaccagni. È il meno peggio. La squadra di Sarri non ha mai saputo ripetere le grandi partite come quella di Napoli. Ha perso con tante piccole, forse il calendario favorevole non è più un vantaggio".