DIRETTA - Calciomercato Lazio: Caicedo ok, ma Inzaghi chiede un'altra punta

CALCIOMERCATO LAZIO - Inzaghi non si era mai esposto, ma della sua richiesta se ne parlava già da qualche settimana. Ieri, ecco la conferma in conferenza stampa: “Stiamo monitorando il calciomercato assieme al direttore (Tare n.d.r.) e alla società. Se ci sarà l'occasione per migliorare in attacco lo faremo, altrimenti rimarremo così”. Il mister ha chiesto al club il rinnovo di Caicedo e un terzo attaccante. Il primo sta per arrivare, il secondo potrebbe non farlo. Tutto dipende non solo dalla reale volontà della Lazio, ma anche dalle cessioni. Non per una questione economica, quanto per esigenze di lista. Ieri è stata diramato ufficialmente l'elenco dei (teorici) 25 giocatori che i biancocelesti hanno registrato per la Serie A: sono 23, ma lo spazio a disposizione è solo 1 e sarà - transfer permettendo - occupato da Jony. La Lazio, infatti, ha solo 3 giocatori provenienti dal vivaio (Stakosha, Guerrieri e Cataldi) contro i 4 richiesti dal regolamento, dunque ha l'obbligo di lasciare una casella vuota in più. In parole povere, potranno essere registrati solo 24 calciatori che verranno raggiunti inserendo in lista l'esterno spagnolo. Ergo, serve cedere per arrivare a una punta Over 22. Gli indiziati a uscire sono sempre Wallace e Durmisi, ma ogni giorno che passa le chance di un loro trasferimento si abbassano. Manca solo una settimana, la pressione inizia ad aumentare esponenzialmente.

LE OPZIONI IN ATTACCO - Sono diverse. Una di queste, l'unica che potrebbe arrivare a prescindere dalle uscite perché Under 22, è Edouard del Celtic. Diverso invece il profilo di Akgun, da considerare più un “clone” di Adekanye: anche lui però sarebbe nell'età giusta per essere tesserato senza problemi. Si allontana sempre di più Llorente, ormai promesso sposo al Napoli, così come Kalinic: il croato ha intenzione di andare alla Roma che, però, prima deve cedere Schick. Rimane aperto uno spiraglio. A Babacar, Sanabria, Hassan e Simeone (tutti già accostati in passato) nella giornata di oggi la rassegna stampa di Radiosei aggiunge Okaka del Watford e Carrillo del Southampton come opportunità last minute. L'Inter, intanto, sembra intenzionata a non mollare Milinkovic. L'offerta che Marotta vorrebbe presentare alla Lazio non ha però grandi chance di andare in porto.

