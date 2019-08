Calciomercato Lazio, Repubblica: “L'Inter sogna il colpo Milinkovic”

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Inter non molla il sogno Milinkovic. Da quanto riporta Repubblica, Beppe Marotta sarebbe al lavoro per dare a Conte la mezzala fisica di cui ha tanto bisogno. E l'unico candidato a esaudire i desideri del tecnico nerazzurro è proprio Sergej, per il quale il club di Suning sarebbe pronto a mettere sul piatto i cartellini di Gagliardini e Politano. Oltre, per ovvi motivi, a un cospicuo conguaglio economico. Secondo il quotidiano, quest'offerta potrebbe riuscire ad allargare le maglie difensive della Lazio, portando Milinkovic nella città meneghina. La storia recente racconta altro. Il presidente Lotito ha sempre opposto forte resistenza a proposte di questo genere, e difficilmente prenderà in considerazione l'idea di accettare delle contropartite per il serbo. Comunque, il sogno Milinkovic è ancora vivo e vegeto dalle parti della Milano interista: da qui alla fine del calciomercato non si possono escludere ulteriori offensive.

