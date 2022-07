DIRETTA - Calciomercato Lazio, tutto sul vice Maximiano: le piste

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio nella sessione estiva di calciomercato ha già chiuso gli acquisti di Marcos Antonio, Matteo Cancellieri, Mario Gila, Nicolò Casale, Alessio Romagnoli e Luis Maximiano. Ora la società biancoceleste è concentrata sul vice da affiancare all'ex portiere del Granada, con Ivan Provedel dello Spezia obiettivo numero uno. La trattativa tra i due club prosegue e la differenza non eccessiva tra domanda e offerta mantiene vive le possibilità di una fumata bianca. Nel mentre Wladimiro Falcone, dallo Spezia come vice Provedel, sta per accasarsi al Lecce. La Lazio pensa anche alle alternative al portiere dei liguri: in corsa sempre Pietro Terracciano della Fiorentina e, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, nelle ultime ore è spuntata anche la candidatura di Marco Silvestri dell'Udinese.

TERZINO SINISTRO E CENTROCAMPO - La prima fase del calciomercato si chiuderà con il secondo portiere, poi la Lazio proverà ad alleggerire la rosa con delle cessioni. Le uscite di Vedat Muriqi, Gonzalo Escalante e Francesco Acerbi permetterebbero anche di operare un bel taglio al monte ingaggi. Se si dovesse rientrare di parte dell'investimento fatto finora la Lazio avrebbe anche la possibilità di mettere a segna qualche altro colpo di completamento. Resta in piedi l'idea di aggiungere un terzino sinistro, con Emerson Palmieri del Chelsea come preferito da Maurizio Sarri, mentre a centrocampo è stato bloccato Ivan Ilic dell'Hellas Verona.