EURORIVALI - Pari interno per il Midtjylland: adesso è in zona playoff

Pareggio che lascia un po' di amaro in bocca per il Midtjylland che nell'undicesima giornata del campionato danese, non va oltre l'1-1 con il Viborg. Al vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Grot risponde la rete messa a segno da Olsson. I rossoneri, che giovedì affronteranno il Feyenoord in Europa League nel girone della Lazio, salgono al sesto posto in classifica a quota 14 punti. Adesso la squadra di Capellas, che non era partita benissimo, si trova in zona play-off.