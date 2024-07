Ex Lazio, Correa in uscita dall'Inter: sondaggio del Monza di Nesta

Fonte: Tuttomercatoweb.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Monza si fa sotto per Joaquin Correa. L'argentino è in uscita dall'Inter, anche se ha iniziato il ritiro ad Appiano Gentile, con i brianzoli che potrebbero cogliere al volo l'opportunità, al netto di un ingaggio davvero alto - intorno ai 3 milioni - che andrebbe ridiscusso e, magari in parte, sovvenzionato dalla stessa Inter. Una situazione che però ha bisogno di tempo per progredire, visto che il Monza ha già in uscita diverse pedine: in attacco sono Andrea Petagna, l'anno scorso al Cagliari, e Marko Maric, appetito in Croazia. Correa nei giorni scorsi ha avuto una proposta dall'AEK di Atene, ma il progetto non lo convince del tutto, così come l'opportunità di giocare nel campionato greco. Rimanere in Italia avrebbe senz'altro un maggio prestigio.

Nel corso delle scorse settimane si sono fatte avanti anche alcune franchigie statunitensi. L'intenzione però sarebbe quella di continuare a giocare in Europa perché non ha ancora compiuto 30 anni (lo farà il prossimo 13 agosto). In caso Simone Inzaghi dovesse optare su di lui, sarebbe anche disposto e disponibile a mettersi a disposizione, ma sembra una circostanza difficile, almeno in questo momento. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Venezia per lui, con i dirigenti veneti che hanno escluso questa possibilità. Sondaggi anche diEstudiantes e River Plate, ma l'idea è quella di non ritornare in Argentina, almeno per il prossimo periodo. Correa ha ancora un anno di contratto, l'ultimo con l'Inter