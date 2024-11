Ex Lazio | Kamada intervento shock: rosso diretto e sconfitta contro il Fulham

Non prosegue nel migliore dei modi l'esperienza di Daichi Kamada al Crystal Palace. Un inizio davvero difficile in Premier League per l'ex centrocampista della Lazio, che nell'ultima gara si è reso protagonista di un bruttissimo episodio. Il giapponese, infatti, è stato espulso al 76' contro il Fulham per un terribile intervento su Tete. La partita, in quel momento sullo 0-1, è poi terminata 0-2 per i Cottagers. Kamada ora sarà costretto a saltare le prossime tre partite di campionato per squalifica.

Daichi Kamada gets sent off with a straight red card for a horror high-tackle on Fulham's Kenny Tete. 🫣🟥



Marc Guehi was already forced to play in midfield today, and with Kamada now suspended for the next three games - Crystal Palace face a major midfield crisis. pic.twitter.com/UtHbbEJ01h