Un altro test amichevole per il Como che si avvicina alla nuova stagione in Serie A da neopromossa. La squadra di Fabregas è stata battuta in Austria dall'Al Hilal dell'ex Lazio Milinkovic Savic. Decisivo il gol a metà della ripresa di Mitrovic che fissa il match sul definitivo 1-0 per i sauditi.