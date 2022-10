FORMELLO - Lazio, occhi su Immobile: corsa contro il tempo per il derby

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un giorno di riposo, poi sotto con la settimana cruciale. C'è il derby domenica, prima ancora il Feyenoord da affrontare in trasferta. Si cerca la qualificazione e il primo posto nel Gruppo F. Patric va considerato di nuovo in dubbio, è alle prese con un'infiammazione al collaterale del ginocchio, Sarri sceglierà uno tra Romagnoli e Casale da sforzare e affiancare a Gila, finora sempre titolare in Europa League. Sulle fasce pronto Hysaj, probabilmente farà rifiatare Marusic. A centrocampo, a maggior ragione vista la squalifica, tornerà titolare Milinkovic. Marcos Antonio e Basic sperano di confermare la maglia di giovedì scorso con il Midtjylland.

CIRO. Le attenzioni sono tutte rivolte su Immobile, negli ultimi giorni ha accelerato il protocollo riabilitativo. Ritmi più intensi negli allenamenti a parte, diventeranno fondamentali gli accertamenti in programma nella giornata di domani. Sarri, nella conferenza stampa post-partita, ha preso tempo senza sbilanciarsi sul suo possibile rientro anticipato: "Non lo so, so che ha un controllo domani. E capiremo meglio, tireremo le somme". Con Ciro in più, anche solo in panchina, si smorzerebbe un po' la delusione per l'assenza certa del Sergente.