FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: ancora ai box Acerbi, Leiva e Fares

FORMELLO - Ripresa mattutina, testa al Napoli da giovedì dopo la seduta di scarico con la rosa divisa tra chi ha affrontato il Benevento e chi è rimasto a riposo al Vigorito. Difficilmente Inzaghi recuperà qualcuno per domenica: “È complicato riaverli per la prossima”, ha confidato il tecnico a fine partita. Il riferimento era a Acerbi, Leiva e Fares, tutti e tre fermi per problemi muscolari. Ai box c’è ancora Muriqi, sta risolvendo uno stiramento. Nell’ultima settimana ha lavorato in modo differenziato (anche con il pallone). A disposizione tornerà Akpa Akpro, squalificato per il turno infrasettimanale.