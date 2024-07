Frosinone - Lazio, dove vedere l’amichevole in tv e streaming

Archiviato il test con l’Hansa Rostock, per la Lazio è il momento di concentrarsi sul prossimo appuntamento. Sabato 3 agosto i biancocelesti saranno ospiti del Frosinone allo Stirpe, un’altra amichevole importante ai fini della preparazione per l’inizio della nuova stagione. Il calcio d’inizio è alle 20:45 e l’incontro sarà visibile su Dazn, sia in tv sia in streaming accedendo alla piattaforma tramite app o sito, e in differita anche sul canale 233 di Sky.

Inoltre, sarà trasmesso in diretta su sslazio.it per chi ha sottoscritto l'abbonamento mensile o annuale GOLD o con l'acquisto del singolo evento tramite la piattaforma www.sslazio.it.

