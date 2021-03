Gasperini sulle italiane in Europa: “Il nostro calcio deve crescere, ci sono tanti stranieri...”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Verona, il tecnico dell'Atalanta Gasperini si è espresso anche sull'eliminazione di tutte le italiane in Champions League. Questo il suo pensiero: "Bisogna prenderne atto. Bisogna cercare di crescere e di migliorarsi, il campo ha sempre ragione. Il nostro calcio deve crescere. In queste situazioni bisogna sempre cercare di lavorare meglio, è una cosa generale. C'è la necessità di alzare il livello, mi sembra abbastanza evidente. Però ci sono anche delle cose positive, c'è anche la nazionale che aveva toccato un punto basso ma ora sta dando segnali molto buoni. Cause? Le risorse hanno la loro importanza, ma anche la mentalità e la qualità fanno la differenza. O magari anche per via delle valutazioni e delle scelte, ci sono tantissimi stranieri nel nostro calcio. Nel nostro campionato comunque si possono trarre alcune indicazioni, di sicuro queste componenti possono influenzare".