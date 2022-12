Genoa, Gilardino: "Portanova? Con noi pranza e cena, basta"

TUTTOmercatoWEB.com

Ha fatto infuriare i tifosi la decisione del Genoa di non sospendere Manolo Portanova dopo l'accusa a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Il club e il nuovo tecnico Giraldino hanno deciso di inserirlo nella lista dei convocati, per la gara contro il Sudtirol, salvo poi fare marcia indietro e spedirlo in tribuna dopo la protesta social dei supporter genoani. Al termine della gara il tecnico ha così risposto sul calciatore: "Portanova? Io mi occupo dell’aspetto tecnico e Manolo in questi giorni non si è allenato. Ho voluto portarlo nel gruppo, a pranzo e a cena: è stato con noi e basta".