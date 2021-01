Genoa - Lazio, Bergonzi: "Su Lazzari c'erano gli estremi per il rigore. E Zappacosta..."

Un pareggio deludente per la Lazio in casa del Genoa, soprattutto dopo essere riusciti ad andare in vantaggio con il gol di Immobile. Oltre a una prestazione non all'altezza, i biancocelesti recriminano per qualche decisione arbitrale dubbia. A tal proposito si è espresso, ai microfoni di TMW Radio, l'ex arbitro Mauro Bergonzi: "Czyborra entra in maniera scomposta su Lazzari: c'erano gli estremi per il rigore, ma per il Var non era chiaro evidente errore. Il braccio di Zappacosta non congruo".