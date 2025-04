Genoa - Lazio, Pasquetta al Ferraris: tutti i dettagli sulla vendita dei tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

Pasquetta i Liguria? il 21 aprile la Lazio sarà ospite del Genoa allo Stadio Ferraris, nella partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A, in programma alle ore 18.00. Sul proprio sito ufficiale, il Grifone ha reso noto che a partire da oggi sono in vendita i biglietti per il settore ospiti - e non solo - che avrà capienza di 2.032 posti, ognuno al presi di 30 euro. Di seguito il comunicato.

"Ha preso il via la prevendita dei biglietti per Genoa-Lazio, terzultima sfida interna del campionato Serie A Enilive ’24/25, in calendario il giorno di Pasquetta. E’ possibile acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, senza fidelity card, per i settori ordinari destinati ai sostenitori genoani. Al via anche le rivendite dei posti per gli abbonati. Prezzi a tariffa ridotta per gli Under 16.

Genoa-Lazio

Stadio “Luigi Ferraris”, lunedì 21 aprile, ore 18:00

Vendita online settori ordinari

genoacfc.it

Altri canali

Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova

Genoa Store Via Vittorio Veneto 48 – Chiavari

Ricevitorie Vivaticket

Prezzi base (Under 16)

Distinti Laterali: € 40 (20)

Distinti Centrali: € 50 (25)

Gradinata Laterale € 20 (10)

Gradinata Nord: € 30

Gradinata Zena: € 30 (15)

Tribuna Inferiore: € 80 (40)



In occasione di questa partita non è previsto accesso gratuito Under 14 in alcun settore



Settore Ospiti: € 30

Acquisti autorizzati solo per possessori tessera del tifoso SS Lazio.

I residenti nella regione Lazio possono acquistare esclusivamente tagliandi settore ospiti.

capienza 2.032 posti".